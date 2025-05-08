知日派的約瑟夫・奈（Joseph Nye）逝世，享壽88歲──美國「軟實力」理論提出者，國際政治巨星

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】美國哈佛大學國際政治名譽教授、知日派的前國防部助理部長約瑟夫・奈於6日逝世，哈佛大學於7日發布了消息。享壽88歲。奈氏於1990年代提出了「軟實力」戰略，主張透過美國的價值觀、文化及外交政策吸引他國，進而使其成為盟友。

2014年，奈氏因對日美同盟的貢獻，獲頒旭日重光章。

奈氏出生於美國東部新澤西州的南橘郡（South Orange），1958年畢業於普林斯頓大學，1964年於哈佛大學研究所取得政治學博士學位。1995年至2004年間，他擔任哈佛大學甘迺迪政府學院院長。

在政府部門方面，他於1977年至1979年間在國務院擔任負責安全援助與科技的副助理國務卿，並於柯林頓政府時期的1994年至1995年擔任國防部助理部長等要職。他與已故的前副國務卿理查・阿米蒂奇（Richard Armitage）等人共同提出跨黨派的政策建議「阿米蒂奇—奈報告書」，自2000年起共發表6次，對深化日美同盟產生了深遠影響。

哈佛大學在聲明中讚揚奈氏的貢獻：「奈教授是國際關係領域的巨星。他根本性地改變了美國在冷戰後應對複雜安全問題的方式，努力抑制核擴散，並制定了對中、對日的新戰略。」



約瑟夫・奈，美國哈佛大學名譽教授──攝於2019年12月，華盛頓

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]