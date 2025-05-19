愛子內親王首度造訪能登災區＝參觀臨時集會中心、關懷高齡人士
Newsfrom Japan社會
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日本天皇與皇后陛下的長女愛子內親王（23歲），於18日搭乘新幹線前往石川縣，視察能登半島地震災區的重建狀況。這是愛子內親王首次造訪地震等災害的災區。
愛子內親王從金澤市移動至七尾市，並探訪了供臨時住宅居民使用的集會中心。在參觀高齡人士坐在椅子上做體操的活動後，她彎下腰與對方平視交談，親切地詢問：「在搬入臨時住宅之前一定很辛苦吧？」
接著她視察了「和倉溫泉祭典會館」。去年因地震而停辦的祭典，今年重新舉辦，會館中展示著大型花車「でか山」，愛子內親王看後表示：「祭典是讓人們聚集在一起的重要機會呢。」
在會館中，她還與曾在地震與豪雨災區進行救援活動的金澤大學學生志工會面，積極詢問「如果有怎樣的制度，志工活動會更容易參與呢？」她並聆聽溫泉街相關人士對於復興的努力與說明。
19日當天，愛子內親王將前往志賀町視察臨時商店等地點後，當晚搭乘新幹線返回東京。
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