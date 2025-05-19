涉嫌酒駕肇逃致4名兒童受傷＝中國男子自首後遭逮捕

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在埼玉縣三鄉市發生汽車撞上排隊小學生造成4名兒童受傷後逃逸的事件中，縣警於18日以涉嫌違反道路交通法（肇事逃逸）等罪名逮捕了中國籍的拆卸工鄧洪鵬（42歲，住在該市早稻田地區）。據了解他供稱：「撞到人這點沒錯，但對方說『沒關係』，我才離開現場。」

根據縣警說法，鄧嫌在事件發生前曾在市內一家餐飲店喝酒，疑似酒後駕車。18日上午，他到縣警吉川署自首，稱「引發了事故」。肇事車輛是一輛登記在他名下的灰色休旅車（SUV），於15日下午在距事故現場約2公里的停車場被發現。

根據警方指出，鄧嫌涉嫌於14日下午4時5分左右，在該市中央地區的路上撞上行走於路側帶的4名兒童，造成該兒童剝離性骨折等傷害後逃逸。

此外，警方18日也以涉嫌違反道交法逮捕另一名中國籍公司職員王洪利（25歲，住在該市新和），原因是他明知鄧嫌飲酒，卻仍要求對方趕快開車送他回家，兩人並一同搭車。

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