農水大臣江藤拓稱「從未買過米」＝發言遭到批評後趕緊收回

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日本農林水產大臣江藤拓，在18日於佐賀市內進行的演講中表示「我從來沒買過米」，此番言論於19日曝光。在店頭米價持續高漲的背景下，該言論在同日的參議院決算委員會上遭到在野黨集中砲火批評。江藤大臣隨後被石破茂首相召至首相官邸並受到嚴厲警告，他隨後向記者表示：「我在此全面撤回相關發言，向大家深表歉意」。

根據出席者透露，江藤大臣於18日參加自民黨佐賀縣支部所主辦的政治募款活動時曾說，因為從支持者那裡收到大量稻米，甚至多到可以販售，「所以我從來沒有買過米」。

江藤大臣19日在農林水產省內向記者解釋說：「是我考慮不周延」，並補充說「其實我是會定期購買米的」。他表示：「自己是想強調希望大家能購買糙米，但說法與自己的實際情況不符，導致外界誤解，對此深感遺憾」。他也補充說：「所謂多到可以販售的說法，確實是說過頭了」。



農林水產大臣江藤拓在參議院預算委員會上回答有關他本人從未購買過稻米的發言問題＝19日下午、國會内



農林水產大臣江藤拓（中央）在參議院預算委員會上回答有關他本人從未購買過稻米的發言問題＝19日下午、國會内

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