農水大臣江藤拓稱「從未買過米」＝發言遭到批評後趕緊收回
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日本農林水產大臣江藤拓，在18日於佐賀市內進行的演講中表示「我從來沒買過米」，此番言論於19日曝光。在店頭米價持續高漲的背景下，該言論在同日的參議院決算委員會上遭到在野黨集中砲火批評。江藤大臣隨後被石破茂首相召至首相官邸並受到嚴厲警告，他隨後向記者表示：「我在此全面撤回相關發言，向大家深表歉意」。
根據出席者透露，江藤大臣於18日參加自民黨佐賀縣支部所主辦的政治募款活動時曾說，因為從支持者那裡收到大量稻米，甚至多到可以販售，「所以我從來沒有買過米」。
江藤大臣19日在農林水產省內向記者解釋說：「是我考慮不周延」，並補充說「其實我是會定期購買米的」。他表示：「自己是想強調希望大家能購買糙米，但說法與自己的實際情況不符，導致外界誤解，對此深感遺憾」。他也補充說：「所謂多到可以販售的說法，確實是說過頭了」。
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