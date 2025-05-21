日本修法加重處罰惡質牛郎業者＝禁止「色戀營業」等賣春行為

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日本眾議院於20日通過修正《風俗營業法》，針對惡質牛郎業者加強處罰。禁止利用女性顧客戀愛感情誘導消費（稱為「色戀營業」）以及以賣春等方式逼迫還款。違法者最高可罰3億日圓，並加強對店家規範。

該修法最快6月底施行。警察廳近期將公布執行準則，包括何種行為、程度需納入取締範圍。

新法禁止欺瞞收費與情感操控式推銷，如「不點酒水就分手」，違者可吊銷營業許可。

對惡意追討者，禁止「不付錢就去妳老家」等威脅、強迫女性從事賣春、風俗、AV拍攝等行為，並禁止風俗業者向介紹者支付回扣。違者可處6個月以下拘禁或罰金。

針對無執照營業的法人罰金，從200萬日圓增至3億日圓，經營者可處5年以下拘禁或1000萬罰金。遭吊銷營業者之關聯店鋪亦不得營業。

惡質牛郎俱樂部儼然成為社會問題，女顧客受到牛郎的壓力，提出昂貴的要求，然後被迫賣淫以償還債務。 2024年警方逮捕的牛郎和俱樂部工作人員總數為207人，比前一年增加了121人。根據了解，「匿名流動犯罪集團」也在幕後牟取暴利，警察廳官員表示，「我們要透過修改法律，瓦解這種卑鄙的商業模式」。



警察廳製作的海報，希望提高人們對修正《風俗營業法》的認識，該法案加強了對惡質牛郎俱樂部的處罰（該廳提供）

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