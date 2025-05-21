儲備米流通停滯＝零售業者僅得其中7%，抑價成效不彰

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日本農林水產省於，20日公布截至4月27日的儲備米流通調查。3月拍賣的21萬2132噸儲備米中，僅1萬4998噸（約7%）經由批發商銷售至零售業者，含外食業者僅10%，顯示抑制米價的政策效果有限。

相比4月13日的調查，零售業者取得比例從1.4%提高至7%，但大部分白米仍停滯於中間流通業者。其中JA全農等業者從政府取得約20萬8380噸儲備米。

農水省表示自4月底加強呼籲供應，流通速度正提升。本次調查也顯示儲備米首次在全都道府縣流通，計有2685家零售與餐飲業者取得。

但同日公布的2024年產米每60公斤批發均價為2萬7102日圓，再創新高。3月曾短暫回落，但4月受供應量與銷量低影響再度上升。

同日發表的2024年白米4月相對交易價格（所有品牌的平均值，每60公斤糙米）為2萬7102日圓，創下歷史新高。 3月份，由於2012年收成的米庫存比4月增加，價格受到壓低，導致價格八個月來首次下跌。4月份銷售量為9.4萬噸，也被認為是2008年（8.9萬噸）同月以來的最低水準。



政府儲備米正在從碾米廠的袋子中取出＝3月18日、埼玉縣内

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