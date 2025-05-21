日鐵副會長稱美鋼案「川普疑慮已消除」＝仍堅持全資子公司化

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日本製鐵副會長森高弘19日接受訪問，針對川普總統反對該公司收購美國鋼鐵（US Steel）一案表示，透過保留「US Steel」名稱、確保董事會多數為美國籍等提案，已消除川普的疑慮。他強調「目前仍以完全子公司化為目標」。

收購案21日為美國CFIUS（外國投資審查委員會）審查結果期限，6月5日為川普最終裁定日。川普曾表示不希望看到美國鋼鐵「賣給日本」。

森高弘指出川普的態度是「象徵性企業被外國買下的不滿情緒」，但強調該案仍維持「美國人為美國顧客生產產品」的本質，能夠打消疑慮。並表示，為了導入機密技術，必須完全子公司化。

同時，日鐵拒絕透露與美方的磋商細節。根據路透報導，若川普政府同意收購，日鐵計畫投資140億美元（約2兆日圓）於美國建廠。

關於全球鋼鐵市場，森高弘指出受中國過剩產能影響將長期低迷，對美日交涉所致的關稅取消表示「過於樂觀」，因此強調透過併購來進入美國市場的重要性。



受訪的日本製鐵副會長森高弘＝19日、東京都千代田區

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