江藤農水大臣因「稻米發言」請辭＝職位由小泉進次郎接任
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石破茂首相於21日在首相官邸與農林水產大臣江藤拓（64歲）會面並接受其辭呈。江藤因日前發言稱「從來沒買過米」遭到在野黨強烈批評，政權內部判斷其難以續任，實際上作出職務更迭。石破決定由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎（44歲）接任農水大臣。
這是石破政權首次更換閣員。距離夏季參院選逼近，這起人事變動對政權造成打擊。首相對記者表示：「一切皆由我這任命權者負責」。並表示：「新任人選需具備解決稻米價格高漲問題，與推動農政改革的熱忱與見識」。
小泉進次郎來自眾議員神奈川11區，過去當選六次，曾擔任農林部會長、環境大臣等職，首相看好其高知名度與發信力。
江藤說：「稻米價格處於關鍵時刻，我繼續擔任部長不合適」。首相也表示接受其決定。原先石破曾允諾江藤續任，但在野五黨在21日的黨魁討論前一致要求其請辭，否則將提交不信任案。考量少數執政下不信任案可能會過關，石破政權轉而接受辭職。
江藤日前在佐賀縣的政治募款會中表示「從未買過米」，引發朝野批評。
江藤為宮崎2區出身，過去當選8次，自2024年11月第二次石破內閣起擔任農水大臣。
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