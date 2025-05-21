江藤農水大臣因「稻米發言」請辭＝職位由小泉進次郎接任

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石破茂首相於21日在首相官邸與農林水產大臣江藤拓（64歲）會面並接受其辭呈。江藤因日前發言稱「從來沒買過米」遭到在野黨強烈批評，政權內部判斷其難以續任，實際上作出職務更迭。石破決定由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎（44歲）接任農水大臣。

這是石破政權首次更換閣員。距離夏季參院選逼近，這起人事變動對政權造成打擊。首相對記者表示：「一切皆由我這任命權者負責」。並表示：「新任人選需具備解決稻米價格高漲問題，與推動農政改革的熱忱與見識」。

小泉進次郎來自眾議員神奈川11區，過去當選六次，曾擔任農林部會長、環境大臣等職，首相看好其高知名度與發信力。

江藤說：「稻米價格處於關鍵時刻，我繼續擔任部長不合適」。首相也表示接受其決定。原先石破曾允諾江藤續任，但在野五黨在21日的黨魁討論前一致要求其請辭，否則將提交不信任案。考量少數執政下不信任案可能會過關，石破政權轉而接受辭職。

江藤日前在佐賀縣的政治募款會中表示「從未買過米」，引發朝野批評。

江藤為宮崎2區出身，過去當選8次，自2024年11月第二次石破內閣起擔任農水大臣。



農林水產大臣江藤拓向首相遞交辭呈後接受媒體採訪＝21日上午、首相官邸



小泉進次郎 眾議院議員



日本首相石破茂在接受農林水產大臣江藤拓的辭職後向記者發表談話＝21日上午、首相官邸

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