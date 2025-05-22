小泉進次郎就任農林水產大臣＝將全力穩定白米價格供應

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小泉進次郎於21日在首度到任農林水產省時舉行記者會表示：「為了讓消費者能以穩定價格購買到白米，我將全力以赴」。他接替因「從未買過米」言論而被實質撤換的江藤拓擔任農水大臣。小泉強調：「我最該投注心力的就是白米，一切都以白米為優先。」

為抑制白米價格高漲，首相石破茂指示小泉活用「隨意契約」機制，釋出政府儲備米。對此，小泉表示：「希望透過隨意契約，明確壓低價格，希望與超市、外食業者等流通端廣泛合作，將米實際送到市場前線」。

對於目標價格水準，小泉並未明言，但指出：「重要的是不要忘記在白米價格急速上漲之前的水準」。他也提到因地區而異，有些地區對「5公斤3000日圓」的價格也認為過高。

關於日美間的關稅談判，他強調：「會在不犧牲農業的方針下，努力維護國益」。他表示，為了談判靈活性「在談判中，重要的是給予談判負責人盡可能多的自由空間」，但他也避免具體提及那些建議增加進口的項目。



農林水產大臣小泉進次郎舉行就職記者會＝21日下午、東京・霞關的該省內

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