新蓋ZOZO海洋球場預定2034年開幕＝預估費用650億日圓

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千葉市於22日發表職業棒球千葉羅德海洋隊主場「ZOZO海洋球場」的新建基本構想大綱。計劃將球場遷至鄰近的幕張展覽館停車場，並改建為戶外型球場，預計於2034年左右啟用。整建費預估為約650億日圓，但考量建材成本上漲，費用可能進一步上升。

新球場預計可容納約3萬3000人，較現有規模增加1成。場地將鋪設人造草皮，也能舉辦演唱會等活動。由於興建圓頂球場可能導致建設費大幅上升，故選擇戶外型設計。

新建費中，球場本身約佔600億日圓，另50億日圓用於確保幕張展覽館停車場的替代機能與周邊道路改善等基礎設施。經費不全由市政府負擔，將活用國家補助與民間捐贈，若能確保民間投資，也將考慮附加都市型運動設施與住宿等功能。

市長神谷俊一在記者會表示：「將與民間合作，實現與城市緊密相連的娛樂型球場，進一步提升吸引力。」

對此，千葉羅德也發表聲明：「雖尚未進入具體階段，但將與市政府密切合作，藉由創建富有魅力的球場，為地區未來做出貢獻」。



ZOZO海洋球場與周邊區域（2019年9月攝影）

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