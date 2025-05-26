農水省成立應急團隊＝目標5公斤裝白米壓到2000日圓價格

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農林水產省於26日宣布，將透過隨意契約（非競標）方式出售政府儲備米，當中糙米每60公斤的平均價格為1萬1556日圓，銷售對象為大型零售業者。為了壓低高漲的米價，這次價格大約是過去競標方式時的一半。預計最快6月初，店面將出現每5公斤未稅約2000日圓的儲備米。本次釋放的儲備米總量為30萬噸，至購買地點的運輸費將由國家負擔。

農水省同時宣布成立「米政策集中應對小組（暫稱）」。小泉進次郎農水大臣在成立儀式上表示：「將便宜又好吃的米儘早送到消費者手中，是當前最迫切的課題」。

儲備米的銷售對象是年交易量超過1萬噸的業者，當天開始受理申請。本次銷售不附帶政府未來回購的條件。釋放的米當中，2022年的產米為20萬噸，2021年產米10萬噸。4月前的競標釋放是以2024年產和2023年產為主。

政府自3月起已三度透過競標釋放儲備米，但因投標業者報價過高，店頭價格仍難以降低。隨意契約則是由國家指定價格與銷售對象。小泉農水大臣於上週表示，將以低價銷售，讓即便業者加上成本，店頭銷售價也能控制在每5公斤約2000日圓。



在米政策集中應對小組成立儀式上致詞的農水大臣小泉進次郎＝26日上午、東京・霞關

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