韓國總統選舉：李在明強調與日本合作「實用外交」是核心

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【首爾時事】在6月3日投票的韓國總統選舉中，領先的最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明，26日發布外交與安全政策公約，主張以國益為中心的「實用外交」。他將日本定位為「重要合作夥伴」，宣示將鞏固日美韓合作體系，並表示將延續尹錫悅政府改善對日關係的外交路線，以向內外傳遞穩定感。

公約中指出，值日韓建交60周年之際，「歷史與領土問題將基於原則處理，社會、文化及經濟領域將以面向未來的姿態應對」。李氏強調「一貫地打好韓日關係基礎」，表明重視日本的立場。

過去曾言「日本是敵性國家」，並抨擊福島第一核電站處理水排放為「污染水投棄」等對日嚴厲言論的李在明，這次選舉中試圖消除反日形象。隨著日韓關係改善、2024年兩國人員往來創新高，認為煽動反日已難以獲得輿論支持。

同時，對於深陷低成長困境的經濟重建，李在明視與日本合作為不可或缺。他亦表達希望在應對川普政府高關稅政策時，能與日本先合作。



韓國最大進步派反對黨「共同民主黨」前黨魁李在明＝24日、首爾近郊・富川市（EPA時事）

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