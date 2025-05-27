白米5公斤連續2週創新高＝農水省的儲備米流通仍緩慢

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農林水產省於26日公布，5月12日至18日期間，全國超市銷售的5公斤裝白米平均價格為4285日圓，比前一週上漲17日圓，創下自2022年3月以來的新高。儲備米流通速度緩慢，加上單一產地及品種的「品牌米」市場價格高漲，導致價格持續約為去年同期的兩倍。

調查基於全國約1000家超市的數據。政府截至4月已進行約31萬噸儲備米的投標。儲備米多以混合米形式銷售，農水省公布了白米銷售中混合米的比例，顯示較前一週上升3個百分點至34%。

隨著儲備米混合米比例逐步提升，整體價格有可能下降，但此次因混合米價格上揚未能帶動降價。此外，許多零售商仍透過高價批發市場取得品牌米，進而推高價格。

小泉進次郎農水大臣表示，儲備米銷售將從競爭投標改為隨意契約，計劃新增30萬噸供應。這些儲備米的售價預計為5公斤約2000日圓，若低價儲備米順利流通，將是壓低價格的關鍵。



農林水產大臣小泉進次郎參觀的碾米廠正在販售白米＝23日、東京都江東區

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