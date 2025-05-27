「橫綱大之里」將誕生＝橫綱審議委員會全會一致推薦

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大相撲橫綱審議委員會（橫審＝大島理森委員長），於26日在東京兩國國技館舉行會議，針對日本相撲協會諮詢的東大關大之里（24歲，本名中村泰輝，石川縣出身，隸屬二所之關部屋）升任橫綱一事，給予全會一致的「推薦」答覆。這意味著第75位橫綱的誕生已實質上確定。

經由相撲協會28日於名古屋場所（7月13日開幕，IG體育館＝愛知國際體育館）番付編排會議及臨時理事會決議後，繼今年初場所後的豐昇龍之後，將迎來新橫綱。作為日本出身力士，這是自2017年初場所後稀勢之里（現二所之關親方）以來，相隔8年再次升任橫綱。大之里自出道起僅用13場所便登上橫綱寶座，為自1958年實施一年6場所制以來最快。

大之里在3月春場所中取得12勝，首次以大關身分贏得賜杯；在挑戰橫綱資格的夏場所，他以13連勝再度奪得賜杯，最終以14勝1敗佳績結束。大島委員長於記者會上表示：「連續兩場所優勝的成績相當出色。最重要的是，他在壓力中展現了沉著冷靜的相撲技藝，精神層面也值得肯定」。



討論大之里晉升為橫綱的大相撲橫綱審議委員會＝26日、東京・兩國國技館（日本相撲協會提供）

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