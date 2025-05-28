儲備米隨意契約暫停受理＝預計30日會重新開放申請

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日本農林水產大臣小泉進次郎於27日宣布，政府儲備米的隨意契約申請將暫時停止受理。原因是大約70家大型零售業者已提出申請，2022年產米的申請量預計將達到上限的20萬噸。農水省將更改申請對象為米店及中小型超市，並預計於30日重新開放2021年產米的申請受理。

針對重新開放後契約的儲備米在店頭的價格，小泉進次郎表示：「可能會是每5公斤（未稅）1800日圓左右」。相較於包含2022年產米時的「約2000日圓」，價格預計會進一步下調。

農水省於27日下午2時宣布，已收到33家企業共計15萬7073噸的申請，但之後申請仍持續湧入。最大宗的申請來自永旺集團（Aeon Group），申請量達2萬噸，伊藤洋華堂（Ito-Yokado）等企業也提交了申請。部分業者已於當天完成契約，預計29日便能交付糙米。經過碾米及包裝後，6月2日就有可能以每5公斤未稅2000日圓的價格，將儲備米陳列於店頭銷售。

農水省也透露，除了已公佈的33家企業外，包括全家便利店（Family Mart）等業者也提出了申請，自26日開始受理後，儲備米的釋出進度相當迅速。

從事生活用品製造及銷售的愛麗絲歐雅瑪（Iris Ohyama，總部位於仙台市）的社長大山晃弘，於27日下午在農水省會見小泉進次郎，並強調：「對我們來說這是非常好的機會，也能貢獻社會」。

愛麗絲集團已簽約1萬噸儲備米，計劃於6月2日以未稅2000日圓的價格開售。該公司打算透過自家網購平台及家居中心等通路，在兩個月左右的時間內售出。大山社長表示：「我們期待能以具競爭力的價格在店頭販售。」此外，該公司計劃將現有商品搭配新米或品牌米的附加價值，不與現有產品形成直接競爭。

農水省公佈的33家企業申請量分別在10～2萬噸之間。儲備米的放出對象涵蓋2022年產米及2021年產米，而申請的主力集中於2022年產米。



愛麗絲歐雅瑪社長大山晃弘（左）與農水大臣小泉進次郎會面晤談＝27日下午、東京都千代田區



結束與農水大臣小泉進次郎會面後、在記者前受訪的愛麗絲歐雅瑪社長大山晃弘＝27日下午、東京都千代田區

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