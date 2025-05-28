大相撲「橫綱大之里」誕生＝相隔8年再現日本橫綱

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日本相撲協會於28日上午在東京兩國國技館舉行名古屋場所（7月13日開幕，IG Arena）番付編成會議與臨時理事會，決議滿場一致通過東大關「大之里」（24歲，本名中村泰輝，石川縣出身，二所之關部屋）晉升橫綱。

繼今年1月初場所後誕生的豐昇龍後，大之里成為史上第75位橫綱。大之里為自師傅稀勢之里（現二所之關親方）以來，相隔8年的日本出身橫綱。

會後，協會派遣出羽海理事（前小結小城乃花）與秀之山親方（前大關琴奬菊）前往茨城縣阿見町二所之關部屋，向大之里與師傅傳達。大之里發表「口上」表示：「將努力鍛鍊，不辱橫綱地位，目標成為獨一無二的橫綱。」

大之里於3月春場所以大關身份奪得首次賜杯，挑戰綱位的夏場所以13連勝奪得兩連霸，並以14勝1敗的成績作收。自初土俵以來僅用13場所晉升橫綱，為1958年以後年6場所制以來最快紀錄。

名古屋場所將出現東西雙橫綱，為自2021年秋場所以白鵬與照之富士並列以來首次。



橫綱晉升傳達式上發表「口上」的大之里（中央）。右為其師匠二所之關親方＝28日、茨城縣阿見町的二所之關部屋



結束橫綱晉升傳達式、手持祝賀鯛魚的嶄露笑容的大之里（中央）＝28日、茨城縣阿見町的二所之關部屋

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