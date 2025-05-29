規制改革會議提出建議：考慮讓巴士與鐵路業者參與共享乘車

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日本政府的規制改革推進會議（議長：冨田哲郎，JR東日本相談役）於28日在首相官邸舉行會議，總結了包含讓巴士和鐵路業者參與「日本版共享乘車」（一般駕駛員以有償接送客人）計劃的答申。此外，還提出了為加快災後建築物拆除作業，而建立不等待災區自治體請求即可派遣專家的制度。

石破茂首相在會議上表示：「規制改革是克服少子化帶來的課題、實現地方創生2.0及轉向創造附加價值型經濟的重要舉措。將根據已決定的事項，迅速制定規制改革實施計畫，提交內閣會議通過」。

目前，日本版共享乘車自2024年4月開始，但僅限由計程車公司管理運營，尚未允許巴士與鐵路業者參與。

答申中明確指出「推進共享乘車以解決全國移動手段不足問題」，並呼籲針對巴士與鐵路業者的參與進行安全性確認等課題的試行。同時提出應修訂制度，放寬或明確巴士與鐵路業者取得計程車業許可的條件。



規制改革推進會議中發言的首相石破茂＝28日下午、首相官邸

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