日本政府開始釋出20萬噸儲備米＝申請後3日內交付零售商

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日本政府於5月29日，啟動透過隨意契約方式釋出儲備米的計劃。當日早上，12噸白米被運送至位於宮城縣亘理町的亘理精米工廠，該工廠隸屬於生活用品大廠愛麗思歐雅瑪集團。該公司於5月26日申請購買1萬噸儲備米，僅3天後便開始交付，顯示出相較於以往透過競標方式的釋出流程更為迅速。農林水產省表示，截至29日，共有61家大型零售業者申請購買約22萬噸儲備米。

在亘理精米工廠，田中伸生管理本部長等人迎接儲備米的到來。田中表示：「我們一直以希望能第一時間將產品上架的心情來推動此事，今天終於實現。雖然首批數量有限，但我們希望能在第二、第三批到貨後儘快上架」。

經過品質檢查後，儲備米將進行精米和包裝，包裝上貼有「政府儲備米」的標誌。該公司自家網購網站於29日下午1點開始接受預約銷售，約45分鐘內即結束接受訂購。預計於6月2日開始在實體店面以每5公斤2160日圓的價格販售。

樂天集團於29日開始透過自營網站等渠道以每5公斤2138日圓的價格販售隨意契約購得的儲備米，部分網站在開售後即售罄。LINE雅虎也在其運營的「雅虎購物」特設網站上開始販售，迅速售罄，價格為每5公斤1998日圓。

政府於3至4月進行的儲備米競標，由於需經過集貨業者和批發業者，導致產品上架時間較長。截至4月下旬，3月中標的21萬2132噸儲備米中，僅約7%已送達超市等零售店。

部分簽訂購買合同的大型零售業者也計劃於6月初開始販售，政府正加速推動「官製降價」的工作。然而，沒有自有精米設備的零售業者不得不委託批發業者等進行加工，一家大型零售業者表示：「調整需要時間。」

另一方面，也有企業未能簽訂隨意契約。農林水產省公布的申請確定業者名單中，並未包含便利店三大巨頭——全家、7-Eleven Japan和羅森。



儲備米裝在愛麗思歐雅瑪集團旗下一家碾米廠的袋子裡，上面貼著標籤寫著「政府儲備米」＝29日下午、宮城縣亘理町



被送入愛麗思歐雅瑪集團碾米工廠的儲備米＝29日、宮城縣亘理町



愛麗思歐雅瑪集團碾米工場裝袋好的儲備米＝29日下午、宮城縣亘理町



送抵愛麗思歐雅瑪集團碾米工廠，接受檢查前的儲備米擔當人士＝29日、宮城縣亘理町

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