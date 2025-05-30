疑似冒充警察的特殊詐騙據點在柬埔寨被查獲＝20名日本人被拘留

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在柬埔寨西北部的波別市，當地當局拘留了包括日本人在內的數十人。日本警察廳於29日表示，被查獲的設施疑似為冒充警察進行特殊詐騙的據點。愛知縣警掌握情報後，警察廳向柬埔寨方面提出協助請求。日本警方將與柬埔寨警方等共享情報，進一步調查實情。

根據警察廳透露，愛知縣警獲得情報稱，有日本人在柬埔寨從事詐騙活動。據稱，在波別市有撥打國際詐騙電話的辦公室和犯罪集團住宿的建築物，警察廳透過外務省向當地當局提供了這些情報。該詐騙手法可能是冒充警察，以調查洗錢等為由要求金錢。

當地當局於27日對據點進行搜查，拘留了包括20名日本人在內的約30人，並已將他們轉移至首都金邊的收容設施。搜查中還查獲了電腦和智慧型手機等設備。警察廳將就引渡和查獲物品的解析等進行協商，愛知縣警也將派遣調查員前往當地。

近年來，東南亞地區設立詐騙據點的情況增加，例如以緬甸為據點的特殊詐騙案件中，多名包括未成年人在內的日本人被逮捕。根據警察廳表示，自2019年以來，根據日本提供的情報，當地當局在泰國和柬埔寨等地共查獲了14個犯罪據點。



波別是柬埔寨西北部的城鎮，與泰國接壤，據傳是專門的詐騙基地＝2月28日

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