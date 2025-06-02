「2000日圓」儲備米東京及宮城上市＝焦點聚集全體米價下調

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日本政府透過隨意契約釋出的儲備米於5月31日開始在零售店上架，消費者已可購買。綜合超市伊藤洋華堂（東京）等部分門市已開始販售，6月1日後其他大型零售商亦將陸續跟進。農林水產大臣小泉進次郎所提出的「5公斤2000日圓」方案在僅一週多時間內實現。焦點在於是否能促使除儲備米以外的整體米價下調。

「伊藤洋華堂大森店」（東京都大田區）於5月31日以每5公斤含稅2160日圓出售2022年產儲備米，準備了500袋。上午10點開店前，排隊的整理券即告發放完畢，開店後約30分鐘貨架即售罄。生活用品大廠愛麗思歐雅瑪（仙台市）旗下的「大新幸町店」也同樣迅速售罄。

6月1日，流通巨頭永旺及博華太平洋國際控股旗下的折扣店「唐吉訶德」將於東京都內門市開始販售。各公司計劃逐步擴大銷售區域。政府也正準備釋出8萬噸2021年產儲備米，供應中小型零售商與米店。

儲備米普及後，能否帶動整體米價下跌成為課題。農林水產省5月26日公布，全國超市平均售價為每5公斤4285日圓，價格持續高漲。31日一早排隊購米的男性表示：「希望其他米價能降到3000日圓左右」，對儲備米效應寄予期待。

伊藤洋華堂社長山本哲也表示：「其他米價是否會下降尚無法預測。若能將本次儲備米作為選項提供，便已足夠」。一名批發業者則指出：「光靠數量有限的儲備米，無法拉低整體米價」，仍存在不確定性。



伊藤洋華堂大森店儲備米開始販售＝31日上午、東京都大田區



伊藤洋華堂大森店的告示牌通知在商店開門前排隊的人們領取儲備米整理券＝31日上午、東京都大田區



人們在愛麗思歐雅瑪旗下的家飾店大新幸町排隊購買儲備米整理券＝31日上午、仙台市宮城野區



店員在愛麗思歐雅瑪旗下的家飾店大新幸町發放儲備米整理券＝31日上午、仙台市宮城野區

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