「2000日圓」儲備米東京及宮城上市＝焦點聚集全體米價下調
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日本政府透過隨意契約釋出的儲備米於5月31日開始在零售店上架，消費者已可購買。綜合超市伊藤洋華堂（東京）等部分門市已開始販售，6月1日後其他大型零售商亦將陸續跟進。農林水產大臣小泉進次郎所提出的「5公斤2000日圓」方案在僅一週多時間內實現。焦點在於是否能促使除儲備米以外的整體米價下調。
「伊藤洋華堂大森店」（東京都大田區）於5月31日以每5公斤含稅2160日圓出售2022年產儲備米，準備了500袋。上午10點開店前，排隊的整理券即告發放完畢，開店後約30分鐘貨架即售罄。生活用品大廠愛麗思歐雅瑪（仙台市）旗下的「大新幸町店」也同樣迅速售罄。
6月1日，流通巨頭永旺及博華太平洋國際控股旗下的折扣店「唐吉訶德」將於東京都內門市開始販售。各公司計劃逐步擴大銷售區域。政府也正準備釋出8萬噸2021年產儲備米，供應中小型零售商與米店。
儲備米普及後，能否帶動整體米價下跌成為課題。農林水產省5月26日公布，全國超市平均售價為每5公斤4285日圓，價格持續高漲。31日一早排隊購米的男性表示：「希望其他米價能降到3000日圓左右」，對儲備米效應寄予期待。
伊藤洋華堂社長山本哲也表示：「其他米價是否會下降尚無法預測。若能將本次儲備米作為選項提供，便已足夠」。一名批發業者則指出：「光靠數量有限的儲備米，無法拉低整體米價」，仍存在不確定性。
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