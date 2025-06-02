川普稱日鐵是「偉大的夥伴」 ＝收購計畫仍未敲定鋼鐵關稅將先提高

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【美國賓州韋斯特米夫林時事】美國前總統川普於5月30日在賓夕法尼亞州匹茲堡郊外的美國鋼鐵（U.S. Steel）工廠發表演說，對日本製鐵（日鐵）收購美國鋼鐵的計畫表示「我們有一個偉大的夥伴」。他還宣布，為振興國內鋼鐵產業等，計劃將對進口鋼鐵及鋁產品的關稅從現行水準提高至50%。

川普未提及收購計畫的具體細節。演說後向記者表示，尚未確認最終計畫，強調「需要批准與日鐵的最終交易」。日鐵的收購計畫曾因國安疑慮遭拜登政府下令中止。川普已指示外資審查委員會（CFIUS）重新審議，預計根據CFIUS的建議，於6月5日前作出最終決定。

川普在演說中指出，強大的鋼鐵業是「國家安全問題」。他在社群媒體上宣布，將於6月4日實施將鋼鐵、鋁關稅提高至50%的措施。

他告訴記者：「關稅能提升競爭力，促成了偉大的交易。」強調以高關稅推動製造業回流的策略。惟高關稅可能加深不確定性，對美國經濟及通膨造成壓力。

川普稱日鐵對美國鋼鐵的投資額達140億美元（約2兆日圓），「是對美國鋼鐵業史上最大投資」。他表示，匹茲堡「很快將再次作為『鋼鐵之都』而受到全球尊敬」。

他同時明言美國鋼鐵將「繼續是美國企業」，稱「最重要的是美國鋼鐵應由美國掌控，否則我不會同意這項交易」。他指出自己曾多次拒絕日鐵的提案，「但每次提案都變得對勞工更有利」，強調自己的積極參與促成了這項大規模投資。

日鐵副會長森高弘出席演說現場。川普在演說中介紹他說：「這是他多年以來懷抱的事業。謝謝你，高弘！」



川普總統30日在賓州匹茲堡附近的美國鋼鐵工廠發表演說（AFP時事）

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