日菲防長強化部隊合作＝中谷向澳洲推銷護衛艦

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【新加坡時事】中谷元防衛大臣於6月1日在新加坡與菲律賓國防部長鐵歐多洛舉行會談。面對中國在東海與南海的軍事活動升溫，雙方一致同意進一步強化自衛隊與菲律賓武裝部隊之間的合作，並運用2月會談中決定設立的部隊運用人員「戰略對話」框架。

鐵歐多洛在會談開始時強調：「為了增強威懾力，必須對我們不希望發生的行為表達反對立場」。雙方確認將簽署促進部隊間相互往來的圓滑化協定（RAA），並擴大聯合訓練。

中國屢次侵入釣魚台（尖閣群島）周邊領海，並在南海與菲律賓發生主權爭議。日本在4月首腦會談中與菲律賓共享情報保護協議早期締結的重要性，並確認啟動物資役務相互提供協定（ACSA）談判。透過這些關係強化，日本希望提升包括美國、澳洲在內的多邊合作效能。

中谷亦與澳洲副總理兼國防部長馬爾斯會談，討論澳洲新型護衛艦引進計畫，並推薦日本海上自衛隊的「最上」型護衛艦。中谷強調：「若採用此艦，日澳部隊的相互運用性將進一步提升，對兩國具有重大戰略價值」，他於會後向記者透露此建議。



日本防衛大臣中谷元（前排右二）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（前排左二）出席會見＝1日、新加坡

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