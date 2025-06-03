美軍士兵在沖繩性侵案初公審上主張無罪＝稱「完全沒有可疑行為」

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在沖繩縣發生的性侵案件中，被控在2024年5月企圖對女性進行性侵並造成其受傷的駐沖繩美國海軍陸戰隊上等兵賈梅爾・克萊頓（Jamel Clayton，22歲），於6月2日在那霸地方法院（小畑和彦審判長）開庭，進行裁判員裁判的首次公審。被告主張無罪。

在認罪與否的答辯中，克萊頓解釋說自己並未企圖與女性發生性行為，「沒有掐頸，也沒有造成任何傷害，完全沒有做出任何可疑的行為」。

檢方在開庭陳述中指出，被告曾在繁華街搭訕女性，稱要送她回家，儘管遭拒，仍強行與女性同乘計程車前往其男友家。下車後，跟隨女性進入屋內，在確認男友已熟睡後對女性施暴。

辯方則反駁，主張被告是在取得女性同意後共乘計程車，並在男友家門前下車後與女性擁抱道別，完全沒有施暴。

根據起訴書，被告於去年5月26日在沖繩縣內，為了性目的從背後用手臂勒住女性頸部，並造成其約兩週的傷勢。



美軍士兵與沖繩縣警察和當地居民進行夜間聯合巡邏＝4月18日、該縣沖繩市（AFP時事）

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