米價下跌至每5公斤4260日圓＝儲備米效應出現，米價三週來首下滑

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農林水產省於2日宣布，5月19日至25日期間，全國超市販售的白米每5公斤平均價格為4260日圓，較前一週下跌25日圓，為三週來首次下滑。隨著透過競標取得的儲備米逐漸流通至市場，釋出的效果開始顯現。然而，流通速度仍然緩慢，價格維持在去年同期約兩倍的高位。

本次調查基於全國約1000家超市的數據。

政府至4月為止，已針對約31萬噸儲備米進行競標。儲備米多以混合形式出現在市面上，農水省公佈了其在白米販售總量中所占比率的變動。結果顯示，混合米比例較前一週上升2個百分點，達36%。

隨著混合米比例提高，對整體米價下跌的期待也隨之升高。本次混合米的普及，抑制了單一產地、名牌品種的「銘柄米」銷售。

農林水產大臣小泉進次郎已將儲備米的釋出方式從競標改為隨意契約。目前隨意契約的一部分儲備米，已以其期望的「5公斤2000日圓」價格開始販售，且屢創售罄紀錄。未來隨意契約儲備米能否順利流通，將左右整體米價的進一步下滑。



政府根據隨意契約發放的儲備米在「Aeon Style 品川海濱」超市陳列＝1日、東京都品川區

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