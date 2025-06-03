「日職先生」長嶋茂雄去世、享壽89歲＝「燃燒男」與「Make Drama」絕跡

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曾為日本職業棒球巨人隊四棒打者、總教練，並以「日本職棒先生」聞名於日本的國民英雄長嶋茂雄，於3日上午6點39分，因肺炎病逝於東京都內的醫院，享壽89歲。葬禮將僅限近親家屬舉行，喪主由次女三奈擔任。

2004年3月，長嶋因中風住院，但經過長時間復健後出院，持續關心棒球界，參與比賽觀戰及指導少年棒球。2018年7月因膽結石入院，年底出院，2019年4月已能前往東京巨蛋觀戰巨人比賽。其後，作為「巨人終身名譽總教練」，他經常造訪球場，為現役選手提供指導。

長嶋出身於千葉縣臼井町（今佐倉市），畢業於縣立佐倉一高（今佐倉高），後進入立教大學，在東京六大學棒球賽締造當時紀錄的通算8支全壘打。1958年加入巨人隊，首年便榮獲全壘打王、打點王及新人王。

1959年，於昭和天皇首次觀戰職棒的「天覽比賽」中，擊出再見全壘打，展現無與倫比的關鍵時刻勝負力。其以「巨人先生」、「燃燒男」聞名，憑藉天生的開朗個性與華麗的球技，為高度經濟成長期的日本國民帶來夢想與希望。與王貞治（現任軟銀球團會長）組成的「ON砲」強打搭檔，帶領巨人自1965年起連續9年稱霸日本一冠軍。

1974年，留下「我們巨人軍將永遠不滅」的名言後退休。生涯累計6次打擊王、2次全壘打王、5次打點王，並5度獲選最優秀選手（MVP）。其背號3號為巨人隊永久退休。

翌年接任總教練，1975年首年球季巨人隊首次墊底。1976、77年連續兩年奪下中央聯盟冠軍，但之後3年無緣優勝而被解任。1993年復出執教，1994年首度奪得日本一冠軍，2000年與王貞治率領的大榮（現軟銀）上演ON對決，成功贏得第二次日本一冠軍。

2001年引退，總教練總計執教15年，5次聯盟優勝、2次日本一。他以「Make Drama」「Make Miracle」等獨特表述激勵選手，實現了戲劇性逆轉勝。

2002年12月，接掌挑戰雅典奧運的日本代表隊總教練，帶領球隊闖進亞洲區預選賽，但因病無法出征奧運。2013年與其麾下成就傑出的松井秀喜一同獲頒國民榮譽獎。

2021年夏東京奧運開幕式上，與王貞治、松井秀喜一同擔任聖火跑者。同年秋，成為首位獲頒文化勳章的前職業棒球選手。

其長子為前養樂多、巨人內野手、藝人長嶋一茂。



日本職棒巨人終身名譽總教練長嶋茂雄



巨人隊長嶋茂雄在東京巨蛋最後一場比賽結束後宣布退休，並在儀式上揮手致意（職銜為當時）＝2001年9月、東京巨蛋

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