「謝謝你」「你是我們的英雄」＝長嶋茂雄去世，各地悼念湧現

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被譽為「日本職棒先生」、「燃燒男」的國民英雄長嶋茂雄，於6月3日辭世，正好是在他現役時期的背號「3」的這一天。

在昭和的高度經濟成長期，「四棒，三壘手，長嶋，背號3」的響亮呼聲，為日本帶來了活力。即便進入平成時代，作為「巨人軍」總教練，他依然以無數話題與其明朗的性格、滿腔熱情，持續照亮人們的心。如今，在令和時代，他以89歲辭世，令整個日本陷入悲痛。

在巨人隊春訓地——宮崎市，長嶋自選手時代起便常光顧的釜揚烏龍麵店「重乃井」，女老闆伊予展子（75歲）聞訊後淚如雨下。她表示與長嶋的親如家人般的情誼已維繫多年，「他來店裡時總是毫不拘謹，逗我們開心。他就像太陽一般。只有感謝，請您好好休息」。

長嶋的出生地、並度過高中時期的千葉縣佐倉市「長嶋茂雄紀念岩名球場」的記分板上，掛出了「長嶋茂雄先生，謝謝您」的標語。

前往球場設置的弔唁簿簽名的佐倉市居民嶋Fuki子（78歲）聲音哽咽地說：「真希望他能再多活一點」。她回憶約10年前曾在球場看見長嶋以野球教室講師身份現身，「光是看見他的身影就能得到勇氣。希望其他選手能接棒，繼續教孩子們棒球」。

在東京都大田區長嶋先生的住家附近，居民內山信夫（64歲）說：「聽聞訃報後，心情無法平復便趕來。從小學時代起五十多年來一直崇拜他，非常震驚」。在長嶋宅邸前雙手合十的服部剛（50歲）則感慨道：「感覺一個時代結束了。謝謝您帶給我們夢想」。

在札幌市，一位50多歲的計程車司機則悼念道：「在日本火腿隊進駐前，北海道有許多巨人球迷，長嶋先生是大家的英雄。即使不是巨人球迷，也深受他的喜愛」。

在大阪梅田，即便是阪神球迷也對長嶋表達追思。來自大阪府池田市的47歲男子曾在長嶋代言的公司任職，「他有著許多有趣的故事，也活躍於綜藝節目中。雖然我是阪神球迷，但感到十分寂寞」。

在福岡市繁華街天神，71歲的家庭主婦塚原美佐枝說：「我自己是軟銀的球迷，但聽到這消息仍感到震驚。10多歲時曾看過長嶋的英姿，印象深刻」。公司職員谷岸規男（59歲）則驕傲地說：「我還記得小學三年級時看過長嶋先生的引退賽，這件事至今仍讓我自豪」。



宣傳長嶋茂雄過世的號外＝3日上午、東京都千代田區



釜揚烏龍麵店「重乃井」的老闆娘伊予展子在聽到長嶋去世的消息後流下了眼淚＝3日上午、宮崎市



得知長島茂雄逝世的消息後，民眾在岩名棒球場的紀念本上簽名＝3日下午、千葉縣佐倉市

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