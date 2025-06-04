三大超商即將販售「舊舊舊米」＝全家6日開賣，1公斤360日圓

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三大便利商店業者於6月3日宣布，將販售2021年產的政府儲備米。全家便利商店（FamilyMart）將於6日以1公斤不含稅360日圓的價格開賣，初期僅於東京都與大阪府各10家門市販售，之後將逐步擴展至更多地區。7-Eleven Japan與Lawson等也將於取得儲備米後跟進販售。繼2022年產的「舊舊米」進入超市通路後，這次的「舊舊舊米」也正式登上便利商店貨架。

全家便利商店申請並獲得了1000噸的隨意契約配額，7-Eleven與Lawson各取得500噸。三家公司曾申請購買大型零售商用的2022年產儲備米，但因不符資格而遭拒。

7-Eleven將以方便性為訴求，計劃將米加工為免洗米販售，價格設定為2公斤不含稅約800日圓。Lawson則將推出1公斤（360日圓）與2公斤（700日圓）兩種包裝。

此外，Lawson還計劃推出使用2022與2023年產稻米製作的「復古風味飯糰（Vintage米飯糰）」，預計7月上旬於關東地區部分門市開賣，價格為不含稅約120日圓，比一般飯糰還便宜。



Lawson申請政府儲備米隨意契約核准後計畫銷售的產品樣品＝3日、東京都港區

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