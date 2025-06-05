日本去年出生人數首次跌破70萬＝出生率創新低1.15

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日本厚生勞動省於4日公佈了2024年的人口動態統計。2024年出生的日本嬰兒數為68萬6061人，首次跌破70萬，創下自1899年有統計以來的最低紀錄。每位女性一生中預計生育的孩子數（合計特殊出生率）也降至1.15，創歷史新低，兩者均連續第九年下降。

出生人數在1949年達到約269萬的高峰後，自1975年左右開始呈下降趨勢。2016年跌破100萬，2019年跌破90萬，2022年跌破80萬。儘管政府根據「兒童未來戰略」積極推進對策，但少子化加速的趨勢仍未得到遏制。

2024年的出生人數比前一年減少了4萬1227人，出生率也下降了0.05個百分點。根據國立社會保障與人口問題研究所的推算，少子化的進展速度比預期快了約15年。厚生勞動省表示：「情況仍然危急，將加強對策」。

從各都道府縣的出生率來看，呈現西高東低的趨勢。東京繼續低於1，為0.96，為最低，其次是宮城1.00，北海道1.01。最高的是沖繩的1.54，其次是福井1.46，鳥取、島根、宮崎均為1.43。

連續下降的結婚人數在兩年來首次增加，比前一年增加約1萬對，達到48萬5063對。平均初婚年齡為男性31.1歲，女性29.8歲，第一胎出生時母親的平均年齡與前一年相同，為31.0歲。

死亡人數為160萬5298人，其中75歲以上的高齡者佔80%。出生人數少於死亡人數的自然減少為91萬9237人，創歷史新高，凸顯了人口減少的進一步加劇。



勾住父母親手指的嬰兒（資料照）

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