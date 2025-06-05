李在明就任韓國總統：強調對日政策的一貫性、延續前政府的解決方案

Newsfrom Japan

【首爾時事】韓國革新派政黨「共同民主黨」的李在明（60歲）於4日正式就任第21任總統。在總統府舉行的記者會上，李總統提及日韓之間的懸而未決的前徵用工訴訟問題，強調「國與國之間的關係，政策的一貫性尤為重要」，表明將延續尹錫悅政府提出的解決方案的大致框架。

該解決方案由韓國政府下屬的基金會代為支付被告日本企業的賠償金，成為改善日韓關係的契機。新政府的應對方式備受關注。

李總統在談及日韓歷史問題時表示：「僅憑個人信念單方面強加或貫徹並不容易」，暗示不會將歷史問題置於外交前沿。即使存在歷史和領土問題，他也呼籲「日韓兩國在多方面擁有共同利益」，並呼籲在經濟、安全保障、技術和文化交流等領域展開互利合作。

這是三年來從保守派轉向革新派的政權更替，任期為五年。李總統在就職典禮上發表演說，承諾成為「統合國民、為所有國民服務的總統」，誓言解決社會分裂問題。他表示將以堅固的美韓同盟為基礎，強化日美韓合作。

李總統在演說中表示：「將從國益和實用的觀點出發，處理與周邊國家的關係」，表明希望與中國和俄羅斯建立一定的關係。關於朝鮮，他表示：「在韓美軍事同盟下應對核武和挑釁的同時，通過對話與合作構建朝鮮半島的和平」。



韓國總統李在明4日在首爾總統府舉行記者會。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]