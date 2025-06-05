日本對韓國的北韓政策表示警惕＝首相盼儘早舉行領袖會談

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日本政府對韓國總統李在明的對北韓政策表示警惕。李總統在選舉期間強調對話，若轉向和解路線，可能動搖日美韓三國加強的威懾力和應對能力。首相石破茂希望儘早舉行首腦會談，以共享彼此認識。

石破首相於4日在首相官邸接受記者採訪，對李總統的就任表示祝賀。他表示：「日韓首腦會談應儘早舉行」，並指出日韓都與美國有同盟關係，表示希望與李總統加強日韓、日美韓的合作。

隨著中國加強霸權主義行動，北韓反覆發射彈道飛彈，東亞的安全保障環境日益嚴峻。日本方面與積極改善關係的前總統尹錫悅加強了日韓、日美韓的安全合作。為了在政權更替後不改變方針，努力實現框架的「制度化」。

李總統在4日的就職演說中表示，將以美韓同盟為基礎，加強日美韓合作。然而，由於他過去曾發表「日本是敵性國家」等言論，日本方面對其言論持保留態度。

外交部相關人士指出：「目前對李總統的發言感到安心為時尚早」。首相周邊人士表示：「尚不清楚他是否真正重視日美韓」。

李總統在演說中表示，關於北韓，「將通過對話構建朝鮮半島的和平」，強調與強硬路線的尹政府有所區別。若實際邁向對話，勢必對以嚴厲態度應對的日美關係造成影響。日本政府相關人士表示：「韓國可能會脫離日美韓的框架」。



李在明贏得韓國總統大選後，首相石破茂回答了記者的問題＝4日上午、首相官邸

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