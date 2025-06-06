政府儲備米開始於便利商店販售＝全國鋪貨展開在即
Newsfrom Japan財經
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FamilyMart與Lawson於5日開始在東京都與大阪府部分門市販售2021年產的政府儲備米，係透過隨意契約方式調達。7-Eleven也預計於17日開始販售，三大業者皆預定陸續推廣至全國。隨著大型超市販售儲備米已售罄，便利商店藉其廣泛網絡可望接觸更多消費者。
FamilyMart以每公斤含稅388日圓販售，在東京都港區一間門市上午8點開賣後30分鐘即完售，原預定7月中全國販售，也將提前至6月底進行。
該公司並將針對銘柄米進行特價促銷，例如目前販售的1.5公斤國產越光米（售價1800日圓）將於6月中旬起打折約三週。社長細見研介表示：「希望能成為解決米價問題的轉捩點」。視察現場的農林水產大臣小泉進次郎也表示：「在此關鍵時刻迅速作出反應，讓我備感鼓舞。」
Lawson同日也於10家門市開賣，1公斤（389日圓）與2公斤（756日圓）共20包在不到2小時內售罄，14日起將擴大至除沖繩外的全國門市。
7-Eleven將從東京都、大阪府與四國四縣部分門市起步，銷售無洗米版本，2公斤售價775日圓。
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