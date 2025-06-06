大阪關西世博蚊蟲「搖蚊」大量出現＝防治成當務之急

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大阪・關西世博會場近期出現大量類似蚊子的羽蟲「搖蚊」，至今無法遏止。雖不直接危害人體，但大群飛行影響觀感，引發觀眾不適。雖已大致確認發生源，但具體原因不明。主辦單位「日本國際博覽會協會」正與殺蟲劑廠商等合作，積極尋求解決方案。

根據協會指出，主要出現的是「鹽搖蚊」，容易傍晚後現身，尤其集中於象徵設施「大屋頂環」頂部與其東西兩側的水域區域。由於牠們偏好水氣交界處，推測會場南側的「水之廣場」為主要發生源。未來將成立包含專家在內的委員會，制定防蟲計畫。

搖蚊雖不吸血，但若吸入屍體恐引發過敏。現場已有觀眾被迫用手揮開蚊蟲。為此，大阪府知事吉村洋文向殺蟲劑大廠「Earth製藥」請求協助，對方已兩度提供相關產品，並與協會進行實地調查。

隨會期進入後半段，人潮將增，抑制搖蚊成為緊迫課題。協會表示：「我們將儘速採取措施，讓來場者能舒適度過」。



大阪關西世博會「大屋頂環」周圍出現大量飛蟲＝4日、大阪市此花區



大阪關西世博會「大屋頂環」上出現大量飛蟲，遊客走動時用手揮舞驅趕＝4日、大阪市此花區

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