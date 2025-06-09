大阪關西世博門票銷售順利可望營收＝未來將迎來酷暑課題

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大阪・關西世博的入場券銷售表現強勁。自5月中旬以來，單週銷售量已連續三週突破50萬張，若維持目前的銷售節奏，有望達成實現收支平衡的門檻「1840萬張」。然而，隨著來場人數增加，園區內出現長時間排隊等候的情況。隨著酷暑將至，如何維持來訪者的滿意度成為主辦單位的一大課題。

主辦單位「日本國際博覽會協會」原定在4月13日開幕前販售1400萬張預售票，但實際僅售出約970萬張。不過，開幕後銷量逐漸回升，協會高層表示「世博的魅力逐漸被看見」，感受到市場回應。特別是至5月底提供折扣的通用通行證銷售表現亮眼，加上5月7日起夜間票的入場時間提前至下午4點，也帶動銷售。

協會計畫以入場收入支應約1160億日圓的營運費用的八成。若每週能維持50萬張的銷售速度，至8月中旬即有望達成1840萬張的目標，預估可實現收支平衡。不過，副事務總長高科淳在本月2日的記者會上也審慎指出：「銷售熱潮會持續到什麼時候？是否有可能在某個時點下滑？這些都需審慎評估。」

實際到訪園區的人數也呈現增長趨勢。5月31日創下最多的約17萬人來場紀錄，推測與當天音樂演出與煙火等熱門活動同時舉行有關。

協會預估整體會期將吸引2820萬人次參觀，並預測高峰時期單日來場人數可能超過22萬。然而協會內部也有擔憂聲音指出：「並沒有足以讓20萬人同時盡興的服務設施。」此外，由於預期夏季高溫，參觀者在展館前長時間排隊的情形，也可能提高中暑風險。

高科強調：「並非只是盲目追求大量入場人數。」協會將根據來場者的意見，觀察滿意度與集客效果的平衡點，進行相應調整。



大阪關西世博會場擠滿參觀者＝6日、大阪市此花區

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