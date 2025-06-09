長嶋茂雄告別式在東京舉辦＝王貞治、松井秀喜等出席送行

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6月8日，享壽89歲的巨人隊名將、前監督長嶋茂雄於東京都內進行密葬與告別儀式，包括王貞治（現任軟銀隊會長）、松井秀喜等共96位親友與巨人OB到場哀悼。

儀式上，布滿代表巨人的橙色花壇，展示長嶋用過的球衣、球棒與其監督時期照片。與長嶋一起以「ON」砲聞名的王貞治朗讀弔辭時表示：「他在球場的一舉一動都吸引了整個日本人的目光，宛如放射出如太陽般光芒，是極為特別的存在」。

而進入職業後一直給予松井秀喜，對他來說如同恩師般的感情，松井悼念道：「監督啊，今天不用揮棒嗎？看到那雙眼，我似乎聽見他說：『拿球棒來，現在就來打吧！』我真的好想再聽他那句話」。

由次女三奈擔任喪主，她致詞時稱：「父親在天堂應該還在散步和鍛鍊。晴天時請仰望天空，想想我的父親」。

長嶋遺體於7日下午從家中經東京巨蛋移至會場，當晚通夜儀式上，巨人總教練阿部慎之助與岡本和真等人出席致意。



長嶋茂雄於通夜與告別式上所擺設的遺照＝8日上午、東京都内（讀賣新聞社提供）



陳列著照片與相關紀念物的長嶋茂雄告別式會場＝8日上午、東京都内（讀賣新聞社提供）



圍繞著長嶋茂雄先生靈柩的（由左至右）原辰德、松井秀喜等人＝8日上午、東京都内（讀賣新聞社提供）



在長嶋茂雄告別式上致詞的次女兼喪主三奈（中）與長子一茂（左）。右為巨人隊球團老闆山口壽一＝8日上午、東京都内（讀賣新聞社提供）

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