日韓領袖期待雙方儘早會面＝首度通話後確認推動關係發展

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日本首相石破茂於6月9日與南韓總統李在明進行了首次電話會談，長約25分鐘。雙方在東亞安全局勢日益嚴峻的背景下，確認穩定發展日韓關係的共識，並同意美日韓三國合作的重要性，並期待早日促成雙邊會談。

石破首相向李在明表達祝賀之意，並強調：「希望在兩國政府迄今建立的基礎上，進一步推動日韓關係發展」。李總統則回應：「期待從雙方國家利益的角度共同面對未來課題，探索共生的方向」。

李總統預計將出席本月中旬在加拿大舉行的G7峰會，雙方政府正協調於會中舉行面對面會談。對此，韓方表示：「雙方領袖已決定將親自會面，深入討論兩國關係發展與雙方關心的議題」。

會後石破首相在首相官邸向媒體表示：「為了發展日韓關係，我將積極推動與李總統面對面會談的安排」。但是否在G7期間會談，他指出「仍需進一步協調」。

至於是否談及徵用工問題，石破僅說「雙方有觸及關心事項，但因屬外交對話，無法透露細節」。

他也表示，希望在應對北韓問題，特別是包含日本人被綁架問題在內，與韓方密切合作。雙方並確認今年是日韓邦交正常化60週年，將加強政府間溝通。



日本首相石破茂（左）與韓國總統李在明通電話（同右、ＡFP時事）



韓國總統李在明與日本首相石破茂通電話一景＝9日、首爾（韓國總統府提供・時事）

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