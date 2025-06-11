近七成民眾「信任」大眾媒體＝電視仍為政治資訊最大來源 — 民間調查

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根據日本新聞應用程式「SmartNews」所屬智庫於6月10日公佈的調查，近七成民眾信任電視與報紙等大眾媒體作為正確傳遞新聞的來源。與2023年的前次調查相比，信任度幾乎無變化。

本次調查於2024年1月至3月間實施，透過郵寄問卷方式，對象為全國18至79歲的男女，共回收2117份有效問卷（總共發出4460份）。

對電視、報紙、廣播等大眾媒體的信任度中，回答「非常信任」與「大致信任」的比例合計為68.7%（前次為68.2%）。另一方面，表示「完全不信任」的也有6.7%。

針對選舉與政治資訊的主要獲取來源，46.5%受訪者回答為電視，其次為新聞網站與應用程式（17.8%），略高於紙本報紙與雜誌（16.0%），社群媒體則占10.9%。

參與分析的同志社大學教授池田謙一表示：「儘管有富士電視台爭議與地方知事選舉的批評，但大多數人似乎並未將個別事件延伸為對整體大眾媒體的不信任」。



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