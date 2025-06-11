日野與三菱扶桑將於2026年4月合併＝形成日本卡車雙強

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日野自動車與三菱扶桑卡車巴士（川崎市）於6月10日宣布，雙方已簽署經營統合協議，預計於2026年4月1日正式合併。此舉將使日本商用車市場重組為「日野＋三菱扶桑」與「五十鈴＋UD卡車」兩大集團格局。

面對電動化與自動駕駛技術的快速發展，日野母公司豐田汽車與三菱扶桑母公司德國戴姆勒卡車公司，將與兩家子公司共同整合經營資源以求生存。

為整合雙方，豐田與戴姆勒卡車將成立控股公司，日野與三菱扶桑將成為其子公司。該控股公司預計上市，豐田與戴姆勒將各持股25%，其餘股份將於市場流通。為符合競爭法，投票權比例將為豐田19.9%、戴姆勒26.7%。新公司CEO由三菱扶桑社長卡爾・德本（Karl Deppen）擔任。

當晚在東京記者會上，德本指出新興國家卡車製造商競爭日益激烈，需投入大量電動化資金，「規模非常關鍵，日本不可能再維持眾多分散的小廠商」。豐田社長佐藤恒治也表示：「要在世界競爭中取勝，必須確保規模，以加速技術開發並提升生產效率」。



有關經營統合的記者會結束後，出席拍照的（左起）豐田汽車社長佐藤恒治、日野汽車社長小木曾聰、三菱扶桑卡車與巴士公司社長卡爾・德佩恩，以及戴姆勒卡車公司執行長卡琳・拉德斯特倫＝10日下午、東京都千代田區

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