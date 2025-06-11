G7將不發表領袖聯合聲明＝考量川普立場優先強調團結

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在即將於6月15至17日於加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯舉行的G7高峰會中，日美歐等七大工業國領袖將不發表慣例的「領袖聯合聲明」，以避免川普總統與其他六國領袖之間立場分歧的矛盾浮上檯面。多位日本政府消息人士於10日證實這項方針。

外務大臣岩屋毅10日於記者會中表示：「雖然發表聯合聲明是理想狀態，但在當前複雜的國際情勢中，維護G7的團結應是最優先」。

日本外務省高層也指出：「作為本次主辦國，加拿大並未準備任何領袖聯合聲明」。另一方面，另有官員強調：「G7是講求言出必行的組織，重點是落實協議內容」。

本次峰會為川普重返白宮後首次參與的G7。川普不僅曾揶揄加拿大為「美國第51州」，並多次聲稱要將其「併吞」，其高關稅政策也引發國際經濟混亂。加上其對烏克蘭戰事展現親俄傾向，與其他六國領袖間重視國際秩序維持的立場差異明顯。

因此，加拿大認為難以整合出涵蓋地區局勢、經濟、氣候變遷等議題的共同聲明。但為了展現G7的團結，仍正調整針對人工智慧、稀土供應鏈等較易獲得美方支持的個別議題，發表成果文件。



進入首相官邸的首相石破茂＝10日、東京・永田町

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