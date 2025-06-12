政府釋出儲備米追加釋放＝已有71家公司申請，永旺申請5000噸

Newsfrom Japan

日本農林水產省11日公布，針對政府儲備米的追加釋出，已於日前開放大中小型零售業者以「隨意契約」方式申請，截至當天下午2點，共有71家企業提出申請，其中流通業巨頭永旺（AEON）申請量達5000公噸。

這次釋出的對象為2021年產米的10萬噸，以及5月底針對中小型超市開放申請的2萬噸，共計約12萬噸。若需求踴躍，也可能進一步釋出2020年產的10萬噸。

本次第三輪釋出，對象涵蓋從具備碾米能力的米穀店至年處理量超過1萬噸的大型零售業者。申請企業若已取得2021年產儲備米，也可在8月前再次申請，且不設上限。價格方面，農水省預估2021年產約為每5公斤1800日圓，2020年產則為1700日圓左右。

永旺已於6月1日起販售先前取得的2022年產2萬噸儲備米，今次也預計將2021年產米供應至旗下的折扣超市通路。7-Eleven Japan公司亦申請了50噸。



農林水產大臣小泉進次郎＝10日、東京都千代田區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]