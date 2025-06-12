中國戰機異常接近海自偵察機＝太平洋上距離僅45公尺

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日本防衛省11日表示，在太平洋上執行對中國航母警戒監視任務的海上自衛隊P-3C巡邏機，遭到從中國航母起飛的解放軍殲-15戰機尾隨接近，最近時距離僅約45公尺，甚至還曾從前方橫切。海自人員及機體未受損傷。

這是自2014年以來，日本政府第三度公開中國軍機異常接近事件。防衛大臣中谷元12日在眾議院安全委員會上表示，「我們對可能引發偶發性衝突表示嚴重關切，並強烈要求防止此類事件再次發生。將採取包括監視和監控活動在內的一切可能的措施」。日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示：「我們將繼續與中方在各個層面進行溝通」。

根據防衛省說明，事件發生在7日上午11點左右持續約40分鐘，以及8日下午3點左右約80分鐘。P-3C在太平洋公海上空執行任務時，多次遭到中國「山東號」航母上的殲-15戰機以無高度差的方式急速接近，其中一次距離僅45公尺。

此外，8日還發生殲-15從P-3C前方約900公尺處橫切的情況，該距離相當於幾秒內即可抵達。雙方戰機當時皆可能裝載有飛彈。



一架中國殲-15戰機在太平洋上空異常接近一架日本海上自衛隊飛機＝8日（取自防衛省網站）



一架中國殲-15戰機在太平洋上空異常接近一架日本海上自衛隊飛機＝8日（取自防衛省網站）

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