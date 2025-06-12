日本男女平等排名仍為第118名＝G7中墊底 ── 世界經濟論壇調查

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【倫敦時事】世界經濟論壇（WEF）於6月11日發表了2025年版「性別差距指數」報告，評估全球各國的男女平等程度。日本的總體排名在148個國家中名列第118位，與去年持平，在七大工業國（G7）中依然敬陪末座，尤其在政治領域的落後尤為顯著。

此指數從「政治」、「經濟」、「教育」和「健康」四個領域衡量性別平等程度。日本的總體得分為66.6%，較去年的66.3%略有改善。然而，在政治領域方面，由於女性閣員比例從25%驟降至10%，導致排名大幅倒退至第125位，較去年的歷史最佳成績——第113位退步不少。

總體排名首位為冰島，這是冰島連續第16年蟬聯榜首，芬蘭與挪威緊隨其後，前三名與去年相同。自2006年首次調查以來，北歐國家始終穩居前十的趨勢持續。

WEF指出，若以目前的進展速度計算，全球實現性別平等仍需123年。報告也提及沙烏地阿拉伯與墨西哥等國，因將性別平等列為國策重點，在推動經濟發展方面取得顯著成效。WEF強調，消除性別差距將成為「促進經濟復甦的關鍵動力」，呼籲各國積極採取行動。



在東京銀座漫步的人們（資料照）

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