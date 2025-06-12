佳子內親王出席巴西日巴建交130周年紀念典禮＝稱「心的距離很近」
Newsfrom Japan社會
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【巴西利亞時事】正在巴西進行官方訪問的秋篠宮家次女佳子內親王，於6月11日出席了在首都巴西利亞舉行的「日巴建交130周年紀念典禮」，該活動由巴西國會主辦。她致詞時表示，雖然地理上日本與巴西相距遙遠，但日本國內也舉辦森巴嘉年華等活動，「讓人感覺心的距離其實非常接近」。
身穿華麗和服的佳子內親王於下議院議場發表演說。她表示，巴西擁有約270萬人、為全球最大規模的日裔社群，並對巴西社會「溫暖接納自日本移居者」表達誠摯感謝。她並說：「我希望兩國人民今後也能持續深化交流、彼此扶持，一同描繪未來，成為重要的朋友——Amigo（葡、西語：朋友）。」
在典禮前，巴西眾議院議長莫塔致詞指出，在日本協助下，巴西得以躍升為農業強國，並強調「日本的紀律性與巴西的創造力融合，成就了令人驚豔的成果」。
隨後，佳子內親王拜會了巴西總統魯拉。雙方曾於今年3月魯拉以國賓身份訪日時會面，這是約三個月後的再次會晤。佳子內親王也參加了由當地日裔社群舉辦的歡迎活動，該活動在日本大使官邸舉行。
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