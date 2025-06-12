佳子內親王出席巴西日巴建交130周年紀念典禮＝稱「心的距離很近」

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【巴西利亞時事】正在巴西進行官方訪問的秋篠宮家次女佳子內親王，於6月11日出席了在首都巴西利亞舉行的「日巴建交130周年紀念典禮」，該活動由巴西國會主辦。她致詞時表示，雖然地理上日本與巴西相距遙遠，但日本國內也舉辦森巴嘉年華等活動，「讓人感覺心的距離其實非常接近」。

身穿華麗和服的佳子內親王於下議院議場發表演說。她表示，巴西擁有約270萬人、為全球最大規模的日裔社群，並對巴西社會「溫暖接納自日本移居者」表達誠摯感謝。她並說：「我希望兩國人民今後也能持續深化交流、彼此扶持，一同描繪未來，成為重要的朋友——Amigo（葡、西語：朋友）。」

在典禮前，巴西眾議院議長莫塔致詞指出，在日本協助下，巴西得以躍升為農業強國，並強調「日本的紀律性與巴西的創造力融合，成就了令人驚豔的成果」。

隨後，佳子內親王拜會了巴西總統魯拉。雙方曾於今年3月魯拉以國賓身份訪日時會面，這是約三個月後的再次會晤。佳子內親王也參加了由當地日裔社群舉辦的歡迎活動，該活動在日本大使官邸舉行。



秋篠宮家次女佳子內親王在巴西聯邦國會下議院，於紀念日巴建交130週年典禮上發表演說＝11日、巴西利亞



秋篠宮家次女佳子內親王出席由日裔社群在日本大使官邸舉辦的歡迎活動，並與出席者握手致意＝11日、巴西利亞（AFP時事）



秋篠宮家次女佳子內親王拜會巴西總統魯拉（右）。＝11日、巴西利亞（AFP時事）

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