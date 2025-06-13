石破首相坦承日美關稅談判「存有分歧」＝強調聚焦投資並兼顧國益

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日本首相石破茂（自民黨總裁）12日為爭取協助推進日美關稅談判，與立憲民主黨黨魁野田佳彥等6位朝野黨魁舉行會談。根據與會者透露，石破首相坦言「日美之間仍存在相當差距」，並表示目前的談判重點「著重於投資議題，而非關稅」。他強調不會為求速成而犧牲國家利益。

會談約40分鐘，於國會內舉行。首相提供資料指出，日本對美直接投資總額為全球第一，日本對美國貿易赤字的占比已降至5.7%。他表示本次談判以三大重點進行：(1)擴大雙邊貿易、(2)兼顧雙方利益、(3)維護經濟安全保障。他也強調「絕不會為汽車業犧牲農業利益」。

國民民主黨黨魁玉木雄一郎建議日本政府應再投資長期美債，以穩定美國長期利率。首相則回應此事正由日美財務當局協議中。

野田主張「不僅應以雙邊為主，還應結合多邊框架對美展開圍堵」。日本維新會的前原誠司則詢問汽車談判進展；玉木亦呼籲為擴大內需而實施消費稅減稅。

會中另有公明黨齊藤鐵夫、共產黨田村智子及令和新選組山本太郎等黨魁參加。首相希望藉此凝聚國會共識，避免在美國關稅問題上遭遇內閣不信任案攻擊。



日本首相石破茂（右二）、立憲民主黨黨首野田佳彥（右三）等人出席會見＝12日下午、國會内



首相石破茂在執政黨和反對黨領袖會談後回答記者提問＝12日下午、首相官邸

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