川普稱美國會「持股51%」＝以黃金股控制美國鋼鐵併購案

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【華盛頓時事】美國總統川普於12日表示，針對日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）一案，美國將「持有51%的股份」，並表示將透過擁有董事選任與合併否決權的「黃金股」由美國掌控，「由總統來支配」。川普強調此舉將由美國掌握經營權，但並未說明具體細節。這可能對日本製鐵推動的全面收購案產生重大影響。

川普是在白宮接受記者採訪時發表此言論。他曾於5月表示，支持日本製鐵與美國鋼鐵之間「有計劃的夥伴關係」。

他進一步強調：「無論是誰當總統，黃金股都將賦予總統完全的支配權」。並提及日鐵將投資170億美元（約2兆4000億日圓），讚譽其行動「無法用言語形容有多偉大」。此前，他曾表示日鐵投資額為140億美元。

所謂黃金股，是對企業經營中關鍵事項具有否決權的特殊股份。即使持股比例較低，也能施加重大影響。川普稱美國將持有「51%的所有權」，但未說明是否包括實際股權或僅限於黃金股形式。



美國總統川普＝12日、華盛頓（AFP時事）

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