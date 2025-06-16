雷諾CEO德梅奧將於七月卸任＝曾致力日產合作關係調整

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【巴黎時事】法國汽車巨頭雷諾於15日宣布，曾致力於調整與合作夥伴日產汽車資本關係的執行長盧卡．德梅奧（Luca de Meo）將於7月15日卸任。雷諾董事會已啟動繼任者的遴選程序。

德梅奧先生來自義大利，於2020年7月上任。在五年任期內，他透過車型多元化、進軍高階汽車市場以及成立電動車（EV）新公司等方式，致力於重振雷諾的經營。

根據法國《費加洛報》報導，德梅奧先生將出任法國開雲集團（Kering）的下一任執行長，該集團旗下擁有Gucci、Yves Saint Laurent等奢侈品牌。

在與日產的合作關係調整中，雙方於2023年達成協議，將雷諾在日產的出資比例從43%降低，使雙方各自持有15%的股份，建立對等的關係。

德梅奧先生在聲明中表示：「我們完成了許多人認為不可能的事情」，並說：「是時候將接力棒傳遞下去（給繼任者）了」。



法國汽車巨頭雷諾執行長盧卡．德梅奧＝2月4日、巴黎（AFP時事）

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