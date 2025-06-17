偶像團體「JO1」成員鶴房汐恩因涉嫌線上賭博被函送法辦

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針對涉嫌進行線上賭博的案件，警視廳保安課於16日將男子偶像團體「JO1」成員鶴房汐恩（24歲，東京都新宿區）以賭博嫌疑函送法辦。據瞭解他已承認罪行，並表示：「我的認知太天真了。被手機操作的便利性所吸引，曾一度沉迷」。

根據該課透露，鶴房自2023年12月以來，共向線上賭博網站存入約1500萬日圓。他表示在去年8月左右看到關於線上賭博違法的新聞後停止使用，收支為負約710萬日圓。

函送罪名是涉嫌在去年5月31日至6月27日左右，使用自己的智慧型手機從日本國內登入海外線上賭博網站「K8」，並多次進行輪盤賭博等行為。該課附帶要求起訴的「嚴格處分」意見。

此案是在調查另一起犯罪收益的過程中被發現與其有關。警視廳自今年年初以來，已對其進行自願性質偵訊。

所屬經紀公司已於今年5月31日公開鶴房過去曾使用線上賭博的事實，並讓他進行為期10天的活動自肅。



男子偶像團體「JO1」成員鶴房汐恩（取自官方網站）



警視廳本部＝東京都千代田區

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