5公斤白米價格4176日圓＝受儲備米影響連續三週下跌

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農林水產省於16日宣布，6月2日至8日期間，全國超市銷售的5公斤白米平均價格為4176日圓，比前一週下跌48日圓。由於透過競標出售的儲備米流通增加，價格連續三週下跌。然而，儲備米的流通速度仍然緩慢，價格持續維持在高水準，幾乎是去年同期價格的兩倍。

目前，除了透過競標出售的儲備米外，約2000日圓的隨意契約儲備米也已上架銷售。本次調查似乎也部分反映了5月底開始銷售的隨意契約部分。若儲備米的銷售範圍擴大，整體米價的跌幅可能進一步擴大。

這項調查是根據全國約1000家超市的數據。由於許多透過競標釋出的儲備米都是混合銷售，農林水產省也同時公布了混合米在白米銷售總量中所佔的比例。數據顯示，該比例比前一週上升5個百分點至44%，顯示出抑制高價品牌米銷售的效果。

此外，農林水產省還公布排除隨意契約部分，單獨抽取全國342家店鋪對預計為儲備米的米價進行的獨家調查。原則上截至6月1UID月11日的各都道府縣中位數顯示，最高價為滋賀縣的4380日圓（未稅），最低價為愛知縣的2980日圓。



顧客在超市瀏覽陳列米的貨架＝6日、東京都江東區

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