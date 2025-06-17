關稅措施未能達成協議＝日美領袖會談後閣僚級磋商將持續

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【加拿大卡納納斯基斯時事】石破茂首相於16日下午（日本時間17日清晨）在加拿大西部卡納納斯基斯與美國總統川普會談約30分鐘。雙方確認了美國政府關稅措施相關閣僚級磋商的進展，並同意繼續進行協商。首相隨後向記者表示：「作為整體方案，尚未達成協議」。

日美兩國領袖確認，將推進「自由開放的印太地區」並進一步強化日美同盟，以期許為世界的和平與繁榮做出貢獻。

首相解釋道，關於關稅談判，雙方「坦誠討論，並同意指示相關閣僚進一步推進磋商」。他指出「目前仍有雙方認知不一致之處」，並親自提及「對我國而言，汽車是極為重要的國家利益」。這暗示著日本在尋求取消汽車關稅方面與美方存在分歧。

當記者問及日美協議的目標時期時，首相表示：「我們將在維護國家利益的同時，積極推進協調，以達成對日美雙方都有利的協議」，避免明確表態。據瞭解，會談中並未提及日本負擔駐日美軍經費的相關言論。



日本首相石破茂會見美國總統川普（左）＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（内閣廣報室提供・時事）



日本首相石破茂會見美國總統川普（左）＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（内閣廣報室提供・時事）



日美領袖會談後，石破茂首相回答記者提問。左為經濟再生擔任大臣赤澤亮正＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（代表攝影・時事）

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