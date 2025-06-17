G7峰會開幕：美國遭要求撤回關稅，被稱「只會讓中國更強大」，川普提前返國

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【加拿大卡納納斯基斯時事】七大工業國集團（G7）峰會於16日上午（日本時間17日清晨）在加拿大西部卡納納斯基斯展開為期兩天的議程。針對川普政府的高關稅政策，與會領袖紛紛要求盡早結束。這明確顯示了美國與其他國家在關稅問題上的巨大分歧。

川普總統將提前結束G7峰會行程，於16日當天返國，據了解是為了應對中東情勢。他將不出席17日有烏克蘭總統澤倫斯基參與的討論。

根據法新社報導，多位領袖要求川普盡快結束「關稅紛爭」。會中有意見指出：「這場紛爭最終只會削弱G7經濟，並讓中國更強大」。

根據日本外務省的發布，在關於世界經濟的討論中，各國領袖針對維持和強化多邊自由貿易體制交換了意見，這顯然是針對美國的關稅政策。據了解，G7領袖們透過坦誠的討論，共同認識到有必要主導性地應對各項挑戰。石破茂首相強調：「G7有必要團結一致，建立基於規則的自由公正經濟秩序，引導國際社會」。

G7領袖們也討論了中東情勢。據稱各國商討全面避免以色列與伊朗軍事衝突的策略。美國媒體報導指出，關於發布呼籲雙方緩和緊張局勢的聯合聲明，川普總統傾向不簽署。

會議也討論了印太地區情勢，包括中國日益加強的霸權主義行動、經濟安全保障以及人工智慧（AI）等議題。首相指出，G7與夥伴國家有必要合作，強化重要礦物的供應鏈。

此外，會議還討論了作為東道主的加拿大所重視的野火應對措施等。



參與七大工業國集團（G7）峰會的各國領袖，包括石破茂首相（左起第二位）等合影留念＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（代表攝影・時事）



參與七大工業國集團（G7）峰會首日討論的各國領袖。從石破茂首相（順時針方向起），依序為義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼、美國總統川普、英國首相史塔摩、德國總理梅爾茨等＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（代表攝影・時事）



石破茂首相（中右）與夫人佳子（中左）在G7峰會會場受到加拿大總理卡尼伉儷的迎接＝16日、加拿大・卡納納斯基斯（代表攝影・時事）

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