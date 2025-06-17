大谷翔平「投打二刀流」復活＝相隔兩季登板，一局失一分
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【洛杉磯時事】美國職棒大聯盟於16日舉行多場賽事，洛杉磯道奇隊的大谷翔平在從右手肘手術中復健後，以第一棒投手兼指定打擊（DH）的身分先發對戰教士隊。他投了一局後退場，被敲出2支安打失1分。這是他自天使隊時期2023年8月23日以來，相隔兩季再次在大聯盟登板，也宣告了投打二刀流的復活。
大谷開局就連續被敲出安打，隨後因高飛犧牲打失分。他將後續兩名打者都製造內野滾地球出局。總共投了28球。在第三局的第二次打擊時，他擊出一支追平比數的二壘安打，彌補了自己丟掉的分數。
大谷於2023年9月接受手術，並在2024年轉隊至道奇後，專注於指定打擊的同時，持續進行投球復健。今年開季以來，他定期進行牛棚練投，並在5月25日進行的實戰打擊練習中首次面對打者。當時他的直球測到了150公里左右的球速。
此後，他還進行了兩次實戰模式的投球練習，甚至完成了相當於三局的練習量。本週原本考慮進行四局的練習，但由於狀況良好，最終決定提前復出登板。
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