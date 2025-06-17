大谷翔平「投打二刀流」復活＝相隔兩季登板，一局失一分

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【洛杉磯時事】美國職棒大聯盟於16日舉行多場賽事，洛杉磯道奇隊的大谷翔平在從右手肘手術中復健後，以第一棒投手兼指定打擊（DH）的身分先發對戰教士隊。他投了一局後退場，被敲出2支安打失1分。這是他自天使隊時期2023年8月23日以來，相隔兩季再次在大聯盟登板，也宣告了投打二刀流的復活。

大谷開局就連續被敲出安打，隨後因高飛犧牲打失分。他將後續兩名打者都製造內野滾地球出局。總共投了28球。在第三局的第二次打擊時，他擊出一支追平比數的二壘安打，彌補了自己丟掉的分數。

大谷於2023年9月接受手術，並在2024年轉隊至道奇後，專注於指定打擊的同時，持續進行投球復健。今年開季以來，他定期進行牛棚練投，並在5月25日進行的實戰打擊練習中首次面對打者。當時他的直球測到了150公里左右的球速。

此後，他還進行了兩次實戰模式的投球練習，甚至完成了相當於三局的練習量。本週原本考慮進行四局的練習，但由於狀況良好，最終決定提前復出登板。



道奇隊先發投手大谷翔平在對陣教士隊的比賽中投球＝16日、洛杉磯（AFP時事）



道奇隊的大谷翔平在比賽前練習傳接球＝15日、洛杉磯



道奇隊的大谷翔平在第三局對教士隊的比賽中打出一記追平比分的二壘安打＝16日、洛杉磯

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